Temu Responden Bank Indonesia, Beri Kiat Sehat Jasmani Mental dan Finansial di Masa Pandemi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Bank Indonesia Kalimantan Barat menggelar Temu Responden KPwBI Kalimantan Barat 2021 secara virtual pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Kegiatan yang dihadiri stakeholder, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi ini mengangkat tema “Sehat Jasmani Mental dan Finansial di Masa Pandemi”.

Dua narasumber yang hadir adalah Pediatric Resident & The Co Founder of WeCare.id dr Dwi Lestari Pramesti Ariotedjo serta Certified Financial Planner & Influencer Annisa Steviani.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini, mengatakan temu responden merupakan acara tahunan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada responden dan stakeholder yang ada di Kalbar.

“Mereka adalah rekan kami dalam penghimpunan data dan informasi yang kami perlukan dalam pembuatan kebijakan. Kami berharap ini jadi sarana silaturahmi,” kata Agus Chusaini.

Kegiatan survey ini melibatkan Fakultas Ekonomi dan FMIPA Universitas Tanjungpura Pontianak dan STIE Mulia Singkawang sebagai surveyor.

Agus mengatakan data-data yang diberikan responden sangat penting dan berharga. Oleh karena menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan ke depannya.

“Dari data ini kami dapat bisa membuat kebijakan dan melakukan analisis keuangan. Ini juga untuk melihat kondisi ekonomi baik di regional di Kalbar maupun perekonomian secara nasional,” katanya.

Sementara itu Certified Financial Planner & Influencer Annisa Steviani memaparkan dalam Financial Planning dalam kondisi pandemi atau tidak pandemi mesti memperhatikan beberapa hal. Yakni memetakan tujuan keuangan.

Lalu siap menghadapi kondisi darurat, punya proteksi (bisa berupa asuransi Kesehatan dan asuransi jiwa).