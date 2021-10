Bukan Ulah Pencuri Data! CTO Facebook Ungkap Penyebab WhatsApp, Instagram dan Facebook Down

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - WhatsApp (WA), Instagram (IG) dan Facebook (FB) down atau mengalami masalah pada Senin 4 Oktober 2021 malam hingga Selasa 5 Oktober 2021 pagi WIB.

Ketiga aplikasi milik Mark Zuckerberg kini telah pulih.

Hal ini disampaikan oleh Chief Technology Officer (CTO) Facebook, Mike Schroepfer melalui akun Twitter resminya, @schrep.

"Kami mengalami masalah jaringan dan tim bekerja secepat mungkin untuk men-debug dan memulihkan secepat mungkin," twit Mike.

"Layanan Facebook kembali online sekarang - mungkin perlu waktu untuk mencapai 100%."

"Untuk setiap bisnis kecil dan besar, keluarga, dan individu yang bergantung pada kami, saya minta maaf," lanjut Mike.

Facebook services coming back online now - may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry.