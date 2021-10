Trans7.co.id Live Streaming Moto GP Sedang Berlangsung ! Siapa Pemenang MotoGP Hari Ini ?

Photo by Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung balapan MotoGP Amerika 2021 di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Senin 4 Oktober 2021 pukul 02.00 WIB.

Balapan MotoGP Amerika 2021 bisa disaksikan melalui link live streaming di artikel berikut.

Pebalap Ducati, Francesco Bagnaia, bakal mengawali race dari pole position atau posisi terdepan.

Kepastian Francesco Bagnaia menghuni pole position didapat usai menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2021 yang berlangsung Minggu (3/10/2021) dini hari WIB.

Pebalap asal Italia itu mencatatkan waktu lap tercepat 2 menit 2,781 detik. Ini merupakan hattrick pole position bagi Bagnaia sekaligus menjadi pole keempatnya pada musim 2021.

Di baris depan, Bagnaia akan ditemani oleh pemuncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), dan Marc Marquez (Repsol Honda).

Fabio Quartararo dan Marc Marquez secara berurutan start dari posisi kedua serta ketiga.

Bagi Marc Marquez, posisi ketiga di grid membuatnya berpeluang memenangi balapan ini. Marquez merupakan raja di COTA dengan enam kemenangan beruntun dari 2013-2018.

The Baby Alien, julukan Marquez, juga merupakan pemegang rekor lap di Circuit of the Americas dengan catatan waktu 2 menit 2,135 detik.