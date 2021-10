Sassuolo Vs Inter Streaming RCTI Plus Liga Italia 2021 ! Nonton Live RCTI Sassuolo Vs Inter Disini !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lupa untuk menyaksikan petandingan antara Sassuolo vs Inter Milan pada Minggu 3 Oktober 2021 mulai jam 01.45 WIB

Laga Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Setelah sempat kalah 3 kali beruntun, tim asuhan Alessio Dionisi pada akhirnya meraih kemenangan lagi ketika berhadapan dengan Salernitana di Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan lalu.

Namun, keinginan untuk konsisten meraih 3 poin bagi Sassuolo akan mendapatkan ujian yang tak mudah.

Inter Milan yang menyandang gelar juara bertahan akan bertandang ke Reggio Emilia akhir pekan ini dan bertekad merebut 3 poin guna tetap bersaing di papan atas klasemen Liga Italia 2021.

Kemenangan Sassuolo atas Salernitana pekan lalu merupakan 3 poin perdana di kandang sendiri musim 2021/2022.

Total, 4 poin telah diraih Domenico Berardi dan kawan-kawan di Stadion Mapei dari 3 pertandingan kandang musim ini.

Kendati begitu, Alesio Dionisi belum puas karena Sassuolo banyak membuang peluang mencetak gol setelah unggul melalui Berardi pada menit 54.

Tercatat setelah gol tersebut, klub berjuluk Neroverdi ini bisa melepaskan 5 shots on target lagi namun tidak ada yang berbuah gol.