PROMO KFC Hanya Hari Ini 30 September 2021, Promo TBT 10 Potong Ayam Goreng Cuma Rp 90 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beragam promo KFC yang bisa dinikmati hanya hari ini Kamis 30 September 2021.

Saat ini KFC memiliki promo The Best Thursday (TBT) untuk 10 potong ayam goreng KFC hanya Rp 90 Ribu yang tersedia setiap hari Kamis.

Tak hanya itu, KFC juga memiliki promo lainnya diantaranya promo terbarunya mulai dari Kombo Duo seharga 50 Ribuan saja, Yubari Float mulai 12 ribuan, promo sambal nusantara, promo Smart Family Deal Cuma 107 Ribuan, promo Krispy atau Krunchy Burger KFC, Snack Bucket Spicy Cheese, Krunchy Burger + Loaded Fries, Smart Family Deal hemat banget, krunchy burger, paket original kombo dengan men u Ayam Goreng, Chicken Strip, French Fries, Nasi dan Pudding seharga 240 Ribuan

Ada juga promo Winger Bucket dengan harga mulai dari 80 ribuan, promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan dan masih banyak lagi promo lainnya.

Pastikan untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan.

Cek beragam promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 30 September 2021 sebagai berikut:

(Update Informasi Promo KFC)

• PROMO KFC Hari Ini 29 September 2021, Pedas Nikmat Sambal Nusantara hingga Kombo Duo Hanya 50 Ribuan

Promo TBT

Yang ngaku jadi KFC Lovers setia, sini mimin tantang buat tes seberapa perhatiannya kalian sama mimin, ehh maksudnya sama TheBestThursday!⁠

⁠

Langsung aja deh coba dijawab pertanyaan diatas di kolom komen, dan jangan lupa beli juga ayam goreng TBT hari ini! KFC Lovers bisa pesan lewat Home Delivery, Drive-Thru, atau Takeaway ke gerai KFC terdekat juga bisa ya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA DI HARI KAMIS⁠

- Berlaku untuk Take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Whole Bucket KFC