Jadwal Jam Tayang BRI Liga 1 Indonesia 2021 Terbaru, Persib vs PSM, Persija vs Persiraja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal terbaru BRI Liga 1 Indonesia yang kembali akan bergulir pada akhir pekan ini Sabtu 2 Oktober 2021.

Sejumlah pertandingan kembali akan tersaji di akhir pekan ini. Sejumlah partai seru dapat disaksikan live Indosiar dan vidio mulai pukul 15.00 WIB.

Adapun partai tersebut di antaranya big match antara Persib Bandung kontra PSM Makassar Sabtu 2 Oktober pukul 20.45 WIB.

Keduanya butuh tiga angka untuk bersaing di peringkat atas klasemen sementara.

Sementara Bali United akan menghadapi Persikabo 1973.

• Terbaru Liga 1 dan Liga 2 - Pemerintah Beri Lampu Hijau untuk Penonton Datang ke Stadion

Sementara laga seru juga akan tersaji pada Minggu 3 Oktober, di antaranya Madura United vs Persipura Jayapura, kemudian adapula Persik Kediri vs PSS Sleman.

Jadwal BRI Liga 1 Indonesia 2021 :

Sabtu, 02 Oktober 2021

- Pukul 15.15 WIB Borneo FC vs Persita Tangerang



- Pukul 15.15 WIB Bali United FC vs Persikabo 1973



- Pukul 18.15 WIB Persiraja Banda Aceh vs Persija Jakarta



- Pukul 20.45 WIB Persib Bandung vs PSM Makassar



Minggu, 03 Oktober 2021

- Pukul 15.15 WIB Persik Kediri vs PSS Sleman



-Pukul 15.15 WIB Madura United FC vs Persipura Jayapura