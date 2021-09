Hasil 8 Laga Champions Malam Ini Juventus vs Chelsea, Man United vs Villarreal, Benfica vs Barcelona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Delapan pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions UEFA 2021-2022 dihelat, Rabu 29 September malam hingga Kamis 30 September 2021 dinihari WIB.

Pada Rabu malam Atalanta menjamu tim penuh kejutan Young Boys dan Zenit menghadapi Malmo FF.

Kamis 30 September 2021 dinihari WIB, enam pertandingan lainnya digelar bersamaan di tempat berbeda.

Bayern Munich menjamu Dynamo Kiev, Benfica vs Barcelona, Juventus vs Chelsea, Manchester United vs Villarreal, Salzburg vs Lille dan Wolfsburg vs Sevilla.

Seluruh pertandingan ini disiarkan live streaming tv online Vidio.com (premium).

Dua laga di antaranya, Atalanta vs Young Boys dan Manchester United vs Villarreal disiarkan langsung SCTV gratis versi UHF.

• JADWAL Acara SCTV Hari Ini Man United Vs Villareal Liga Champions, Chelsea Vs Juventus Live Dimana ?

Akses link live streaming matchday kedua fase grup Liga Champions 2021-2022, tayang Vidio.com, tonton lewat HP (link di artikel ini).

Benfica vs Barcelona

Pertandingan yang mempertemukan Benfica vs Barcelona akan dilangsungkan di Estadio Da Luz, Portugal, Kamis 30 September 2021 dinihari WIB.

Keseruan laga Benfica vs Barcelona dapat anda saksikan secara langsung Live via streaming Vidio.com mulai pukul 02.00 WIB.