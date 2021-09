PROMO HokBen Hari Ini 29 September 2021, Serba 30 Ribu Bebas Pilih Ekkado/Ebi Furai/Chicken Steak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang lagi nungguin promo HokBen hari ini?

Hari ini Rabu 29 September 2021, HokBen hadir dengan promo terbarunya serba 30 ribu.

Serba 30 ribu saja bebas pilih Ekkado, Ebi Furai atau Chicken Steak!!

Tambah nikmat kalo tambah nasi.

Gass sekarang ya via layanan langsung di store, delivery, HokBen Apps/ atau bisa juga online Grabfood.

Rabu 30 ribu... nikmatnya menggebu-gebu.

• PROMO Pizza Hut Hari Ini 29 September 2021, Nikmati Menu Terbaru Pizza Hut Deluxe Beef Bruschetta

Nikmati promo PAYDAY dari HokBen!

Yuk langsung PESAN menu favorit kamu via Dine In, Drive-Thru atau Take Away sekarang juga!

Yang gak mau repot bisa call 1500505 & HokBen Apps/Web & Mitra Online Delivery.

Bebaskan pilihanmu sekarang!!!