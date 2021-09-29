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Figur Ustaz Subki Al Bughury Beri Pertanyaan Menohok ke Pelapor Lesti Kejora-Rizky Billar

Kata Ustaz Subki, tidak masalah jika ada yang melaporkan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke polisi.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Figur Ustaz Subki Al Bughury Beri Pertanyaan Menohok ke Pelapor Lesti Kejora-Rizky Billar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Youtub Rizky Billar
Diketahui Lesti Kejora juga minta berhenti di persimpangan Desa untuk membeli Durian. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Polemik pernikahan Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar memasuki babak baru.

Pasangan Leslar terancam dilaporkan ke polisi oleh salah satu netizen.

Laporan tersebut terkait pernikahan mereka yang dianggap membohongi publik.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumicumi, Rabu 29 September 2021.

Terkait pemberitaan tersebut, Ustaz Subki Al Bughury memberikan tanggapannya.

Kata Ustaz Subki, tidak masalah jika ada yang melaporkan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke polisi.

Sosok Ustaz Subki Al Bughury merupakan seorang Pendakwah terkenal asal Indonesia.

Terancam Penjara, Lesti Kejora dan Rizky Billar Dapat Pembelaan Ustaz Subki Al Bughury

Ustaz kelahiran 7 September 1972 ini juga dikenal sebagai pengisi acara religi di berbagai stasiun televisi.

Ustaz Subki Al Bughury dipercaya oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk menikahkan mereka berdua secara agama.

Bahkan pernikahan pasangan Leslar itu diadakan dirumah sang Ustaz.

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Sumber: Tribunnews
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