Erlina Harap Pelabuhan Internasional Kijing Mampu Angkat Produk Unggulan Pertanian Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, mengatakan bahwa sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor strategis, serta merupakan salah satu sub sektor yang sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya pandemi wabah covid 19, dan menjadi andalan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional.

"Maka dari itu peran para petani sangatlah penting sebagai penyangga ekonomi di masa pandemi," tegasnya, Rabu 29 September 2021.

Dijelaskan Erlina, ketersediaan beras sebagai salah satu sumber pangan utama masyarakat, dan harus tetap dijaga di tengah merebaknya wabah covid 19.

"Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mempawah akan selalu berupaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mengoptimalisasi pemanfaatan lahan dan mendorong penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan mutu hasil pertanian dengan penerapan teknologi dan inovasi sesuai dengan spesifik lokasi," terangnya.

Dikatakan Erlina, dengan berdirinya pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, merupakan tantangan untuk pemerintah daerah bagaimana mendorong petani untuk mampu memasarkan hasil pertaniannya keluar daerah. Jangan sampai kita menjadi penonton di daerah sendiri.

"Hal ini harus bisa dimanfaatkan, terkhusus bagi para petani kita untuk meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian, agar dapat bersaing dan dilirik daerah maupun negara luar yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi petani di Kabupaten Mempawah," tutupnya. (*)

