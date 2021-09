PROMO HokBen Hari Ini Senin 27 September 2021, Promo Senin Homat Nikmatnya Selalu Ditunggu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagi nungguin promo HokBen hari ini yah.

Hari Ini Senin 27 September 2021, HokBen hadir dengan Promo Senin Homat-nya.

1 Simple Set Beef Teriyaki 1 + 1 Simple Set Beef Yakiniku 2 jadi 90 ribu saja lho, pas banget buat kamu beeflovers.

Ordernya bisa langsung ke store ya.

Mau delivery, atau via HokBen Apps/Web bisa banget.

Pengguna @grabfoodid pun juga bisa.

Yuk nikmati sekarang ya, jangan tunda-tunda lagi.

Nah sekarang waktu yang pas banget buat jajan enak dan sehat di HokBen.

Nikmati promo PAYDAY dari HokBen!

Yuk langsung PESAN menu favorit kamu via Dine In, Drive-Thru atau Take Away sekarang juga!