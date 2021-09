Pemkot Pontianak Targetkan Enam Kecamatan Gelar Pangan Murah Hingga 4 Oktober 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pagelaran Pangan Murah dalam rangka hari pangan sedunia di Kota Pontianak hingga kini terus berlanjut.

Pangan Murah tersebut sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemkot Pontianak.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Bintoro menyampaikan, bahwa ditargetkan hingga 4 Oktober 2021 ini enam kecamatan di Kota Pontianak akan digelar Pangan Murah.

Hingga saat ini, untuk Pangan Murah sudah digelar di tiga kecamatan, diantaranya Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota dan pada Senin 27 September 2021 ini digelar di Kecamatan Pontianak Selatan.

Kemudian untuk jadwal selanjutnya, Bintoro menyampaikan pada 30 September 2021 akan digelar di kecamatan Pontianak Timur. Kemudian pada 2 Oktober 2021 akan digelar di kecamatan Pontianak Utara dan terkahir pada 4 Oktober 2021 akan digelar di Kecamatan Pontianak Tenggara.

"Harapan dari masyarakat memang di enam kecamatan. Mudah- mudahan tidak ada kendala apapun. Karena antusias masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok sembako sangat luar biasa dan dari sembilan bahan pokok harganya jauh sekali dengan yang ada di pasar, ini untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Secara rinci ia menjelaskan pada pangan murah ini, untuk harga beras Rp44 ribu per kilogram, daging beku Rp80 ribu per kilogram, daging ayam beku Rp30 ribu per kilogram, gula pasir Rp11 ribu per kilogram dan minyak goreng Rp12.500 per liter.

Kemudian, telur ayam Rp24 ribu per kilogram, bawang putih Rp10 ribu per 500 gram dan bawang merah Rp11 ribu per 500 gram.

Jika di pasaran, untuk gula pasir masih pada kisaran Rp12.500 per kilogram. Untuk ayam potong bekisar Rp29 ribu per kilogram, bawang merah berkisar Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu perkilogram.

Kemudian untuk harga telor termurah berkisar Rp 1.550 hingga Rp 2.000 per butir.