LENGKAP JADWAL Liga Champions Malam Selasa Rabu Kamis & Daftar Tim Berpeluang Lolos 16 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan babak penyisihan pekan kedua Liga Champions akan belangsung pekan ini.

Pada pekan kedua ini akan menentukan titik terang tim mana yang berpeluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Selain harus mengamankan 3 angka setiap tim juga berusaha untuk mencetak gol sebanyak-banyak karena jika terjadi poin sama maka selisih gol akan menentukan tim yang lolos ke fase knock out.

Sejumlah tim yang kalah pada pekan pertama harus berjuang mati-matian guna menjaga asa untuk lolos ke fase 16 besar Liga Champions.

Setelah menyelesaikan pertandingan pekan kedua maka akan terlihat dan bisa diprediksi tim mana yang akan lolos.

Jadwal Liga Champions akan dimulai malam Selasa 28 September 2021.

Laga pembuka akan mempertemukan Ajax Vs Besiktas serta Shakhtar Donetsk Vs Inter yang berlangsung mulai pukul 23.45 WIB.

Laga seru pekan kedua ini akan mempertemukan PSG Vs Man City, Liverpool Vs Porto hingga Juventus Vs Chelsea.

Laga penuh gengsi ini pastinya akan bertensi tinggi.

Semua tim ingin menang dan mengamankan 3 angka serta menjaga peluag lolos ke babak knock out atau 16 besar.