Sosok Ayu Azhari, Artis Cantik Asal Indonesia Yang Promosikan Kopi dan Batik di Luar Negeri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Ayu Azhari mempunyai nama lengkap Siti Khadijah Azhari.

Wanita kelahiran 19 November 1967 ini merupakan seorang model, pemeran, penyanyi dan politikus Indonesia keturunan Arab, India dan Minangkabau, Sumatera Barat.

Ia adalah sulung dari keluarga Azhari yang merupakan kakak dari aktor dan aktris Indonesia, Sarah Azhari, Rahma Azhari, dan Ibra Azhari.

Pada bulan Mei 2006, Ayu meluncurkan album dangdut dengan lagu utama, Ada Cinta, Ibu, dan I Love You So Much yang merupakan ciptaan Ayu sendiri.

Ayu menikah tiga kali.

Dari semua pernikahannya ia memperoleh enam anak yaitu Axel Gondokusumo hasil dari pernikahan dengan Djody Gondokusumo.

Kemudian Sean Azad, Mariam Nur Al Iman dan Sulaiman Atiq hasil dari pernikahan dengan Teemu Yusuf Ibrahim.

Serta Isabell Tramp dan Lennon Tramp dari pernikahan dengan Mike Tramp.

Ayu melahirkan anak keenamnya yang merupakan hasil pernikahannya dengan Tramp pada bulan September 2008 bertepatan dengan bulan Ramadan.

Diluar kesibukannya di dunia entertain dan menjadi ibu rumah tangga, artis senior Ayu Azhari menyibukan dirinya dengan aksi sosial dan juga mempromosikan budaya Indonesia.