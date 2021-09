PROMO HokBen Hari Ini 25 September 2021 Terbaru, Promo Gajian Nikmati Promo PAYDAY di HokBen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Angkat tangan yang sudah gajian?

Nah sekarang waktu yang pas banget buat jajan enak dan sehat di HokBen.

Nikmati promo PAYDAY dari HokBen!

Yuk langsung PESAN menu favorit kamu via Dine In, Drive-Thru atau Take Away sekarang juga!

Yang gak mau repot bisa call 1500505 & HokBen Apps/Web & Mitra Online Delivery.

Bebaskan pilihanmu sekarang!!!

Hayuu dipilih dipilih Super Bowl nya.

Yang special nih buat kamu Super Bowl Karaage with Beef hanya 35 ribu.

Ada juga yang Super Bowl Simple Set Teriyaki cuma 30 ribu.

Bisa kamu order ke store, maupun via Online Order ya.