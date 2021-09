Momentum HUT TNI ke-76, Lanud HAD Bersama PMI Kota Singkawang Gelar Aksi Sosial Donor Darah

TNI AU Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) bersama PMI Kota Singkawang laksanakan Giat Donor Darah dalam rangka Peringatan HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia di Balai Danu Setiawan Lanud Had, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Kamis 23 September 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - TNI AU Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) bekerjasama dengan PMI Kota Singkawang melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka peringatan HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia yang digelar di Balai Danu Setiawan Lanud Had, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkani sebanyak 12 Tenaga Kesehatan (Nakes) dari PMI kota Singkawang dibantu Empat Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Lanud Had yang dihadiri oleh Danlanud Had, Pejabat list A, Pia AG Lanud Had, Anggota Polsek Sanggau Ledo dan masyarakat sekitar.

Komandan Lanud Had Letkol Pnb Firmandes Pasaribu pada kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terkhusus dimasa pandemi Covid-19, lonjakan permintaan kantong darah sangat tinggi, khususnya di wilayah Kota Singkawang dan Bengkayang," ujar Danlanud, Kamis 23 September 2021.

Kemudian, diwaktu yang sama Kepala PMI kota Singkawang, Suwadji menerangkan dalam satu hari dibutuhkan kantong darah terkhusus dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

“Dalam sehari, dibutuhkan 200 kantong darah untuk ketersediaan di wilayah Kalbar sedangkan dimasa pandemi saat ini hanya mampu memenuhi 50 sampai 70 kantong darah perhari sehingga dengan adanya event (kegiatan) donor darah seperti ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena sangat terbantu dalam memenuhi ketersediaan kantong darah,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkhusus dalam membantu masyarakat yang membutuhkan kantong dalam untuk perawatan medis.

"Kurangnya pendonor darah dikarenakan musim pandemi, orang yang habis vaksinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat donor darah," tambah Kepala PMI kota Singkawang ini.

Kegiatan Donor Darah ini, dapat berjalan dengan lancar serta dapat mengumpulkan 54 kantong darah dengan pendaftar sebanyak 64 orang, 10 orang dinyatakan tidak diperkenankan untuk Donor Darah karena tensi darah tinggi, dan habis mengkonsumsi obat serta sehabis vaksinasi. (*)

