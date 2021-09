Waspada Gelombang III Covid-19, Pemerintah dan Masyarakat Jangan Kendor Melawan Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gambaran secara epidemiologis tentang penyebaran Covod -19 dapat dilihat dari kenaikan dan penurunan angka kasus.

Penurunan kasus covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor yang paling mudah dilihat sekarang adalah penurunan kasus positif berkurang, karena jumlah pemeriksaan juga barang kali berkurang.

Demikian hal tersebut yang disampaikan oleh Ahli Epidemiologi sekaligus ketua tim kajian ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Ketua Muhmamadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalimantan Barat, Dr. Malik Saepudin SKM,M.Kes.

Dalam hal ini, Malik Saepudin menyampaikan, bahwa hasil jumlah pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa mempengaruhi angka kasus rata-rata penambahan positif setiap harinya.

Menurutnya, perlu dipastikan apakah Pemkot telah melakukan pemeriksaan secara masif, sebagaimana disyaratkan WHO yakni 1 per 1000 penduduk per minggu.

Jika sudah tercapai hasil pemeriksaan tersebut, maka penurunan yang terjadi diyakini benar adanya, jika positivity rate 3 %, artinya dari 100 pemeriksaan hanya 3 yang dinyatakan positif covid-19.

Oleh sebab itu, kata Malik masyarakat untuk tidak kemudian serta-merta mengartikan bahwa penurunan angka kasus positif tersebut berarti kondisi semakin baik dan perjuangan melawan Covid-19 ini dianggap telah berakhir.

Semestinya, kata Ahli Epidemiologi ini, masyarakat tetap waspada. Komitmen melaksnakan protokol kesehatan 5 M yang lebih baik terutama memakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mengikuti vaksinasi Covid-19 sampai tuntas.

Berikut adalah penuturan lengkapnya:

Belajar dari masa lulu, bahwa peningkatan terjadi, setelah ada penurunan, namun datangnya musim libur natal dan tahun baru, serta mudik lebaran di tahun 2020, maka lonjakan kasus terjadi pada bulan Juni-Juli 2021 sebagai pucak kasus gelombang 2, dan saat ini sedang ada penurunan, namun akan datang bulan Desember 2021, yaitu adanya libur natal dan tahun baru.