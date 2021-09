SOAL UTS / PTS PJOK Kelas 4 Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ikuti latihan soal dan kunci jawaban UTS atau PTS mata pelajaran PJOK kelas 4 SD pada Semester 1 Tahun 2021/2022.

Saat ini sudah memasuki momen pelaksanaan UTS bagi sekolah dasar hingga menengah.

Untuk metode belajar menggunakan soal latihan merupakan cara yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan menjawab soal.

Sejumlah soal latihan kemungkinan akan keluar juga pada UTS / PTS kelas 4 SD.

Soal latihan kali ini terdiri dari soal pilihan ganda, isian hingga uraian.

• SOAL UTS PJOK Kelas 4 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban PTS Pilihan Ganda & Essay

Berikut kunci jawaban soal latihan pjok kelas 4 SD.

Soal Pilihan Ganda

1. Tidur telungkup dengan tumpuan kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki dilakukan dalam latihan

....

a. back up

b. sit up

c. squat jump

d. push up

2. Latihan kekuatan yang dilakukan dari tidur telentang adalah gerakan ....

a. back up

b. push up

c. gerobak dorong

d. sit up

3. Latihan kekuatan otot lengan dapat dilakukan dengan ....

a. back up

b. sit up

c. push up

d. lompat tali