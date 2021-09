PROMO HokBen Hari Ini 22 September 2021 Terbaru, Dapatkan Tumbler HokBen x @tupperwareid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wah pas banget nih, masih ada Tumbler HokBen x @tupperwareid !

Ordernya gampang banget, bisa lewat Dine In, Take Away, Drive Thru, Delivery 1500505, HokBen Apps/Web.

Mau via online (Gofood, Grabfood & Shopeefood) pun, juga bisa lho.

Tersedia di store HokBen tertentu.

Sore-sore emang paling yahud pesan HokBen via Gofood.

Buka aplikasi Gofoodmu sekarang, sedang berlangsung Flash Sale.

4 Hoka Hemat + 2 Chicken Katsu hanya 100 ribu.

Ingat bayarnya harus Full Payment dengan Gopay/Paylater ya.

Jangan sampai kehabisan waktunya!

Pantengin terus setiap jam 4 sore - 8 malam, sampai tanggal 26 September ya!

