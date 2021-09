Warga Pontianak Akui Terbantu dengan Adanya Pengelaran Pangan Murah oleh Pemprov Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-41, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar menggelar Gelar Pangan Murah di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Selasa 21 September 2021.

Pada pagelaran pangan murah ini menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, telur ayam serta daging beku dan daging ayam beku.

Pada pagelaran pangan Murah ini untuk harga bahan pokok yang dijual pada relatif lebih murah dari harga pasaran.

Dimana untuk harga beras dipatok Rp44 ribu per kilogram, daging beku Rp80 ribu per kilogram, daging ayam beku Rp30 ribu per kilogram dan gula pasir Rp11 ribu per kilogram.

• Dinilai Membantu Masyarakat, Edi Rusdi Kamtono Apresiasi Pemprov Kalbar Gelar Pangan Murah

Kemudian untuk minyak goreng Rp12.500 per liter, telur ayam Rp24 ribu per kilogram, bawang putih Rp10 ribu per 500 gram dan bawang merah Rp11 ribu per 500 gram.

Dengan adanya pagelaran pangan Murah ini pum warga merasa sangat terbantu.

Satu diantara warga Kecamatan Pontianak Barat, Yunaini (62) mengaku sangat terbantu dengan adanya pagelaran Pangan Murah ini.

Ia rela mengantre dari pagi hanya untuk mendapatkan kupon antrean berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang murah.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan pemerintah yang telah menggelar pasar murah ini, karena harganya di bawah pasaran sehingga sangat membantu kami dalam kondisi sekarang ini," kata lansia ini.

Ia mengaku, bahwa dengan adanya pangan murah seperti ini, tentu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Dengan adanya harga pangan murah ini bisa meringankan beban kami masyarakat yang berpenghasilan rendah," jelas Ibu dari empat anak ini. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak