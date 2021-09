Pemda Kapuas Hulu Serahkan 1 Miliar Rupiah ke 10 Parpol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Plt Kepala Kesbangpol Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Muhtarudin menyatakan, tahun 2021 Pemda Kapuas Hulu telah menyerahkan bantuan dana ke 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp 1 miliar.

"Dana tersebut dibagikan kepada 10 parpol dengan besaran anggaran yang berbeda, sesuai dengan perhitungan suara sah yang diperoleh," ujarnya kepada wartawan, saat usai menyerahkan dana partai politik ke 10 Parpol langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Selasa 21 September 2021.

10 Parpol yang mendapatkan dana dari pemerintah daerah Kapuas Hulu yaitu, Golkar sebesar Rp 159 juta, PPP Rp 123 juta, PAN Rp 98 juta, PDIP ada 150 juta, NasDem Rp 100 juta, PKPI Rp 59 juta, Hanura Rp 49 juta, Gerindra Rp 112 juta, PKB Rp 98 juta, dan Demokrat Rp 105 juta.

Dijelaskan Muhtarudin, bantuan tahun 2021 ini meningkat dari tahun 2020 lalu. Dimana tahun 202 Rp 1500 per suara sah, menjadi 8000 per suara sah. Dengan adanya kenaikan tersebut, masing-masing parpol mendapat kenaikan Rp 6500 per suara sah.

• Wakil Bupati Kapuas Hulu Ingatkan Parpol Gunakan Anggaran Partai dengan Prinsip Kehati-hatian

"Besaran anggaran per suara sah tersebut sudah disetujui Gubernur Kalbar. Kesbangpol sudah sosialisasikan penggunaan bantuan parpol ini pada tanggal 4 agustus lalu. Tim verifikator juga sudah periksa dokumen parpol dan tanggal 6 September lalu sudah," ungkapnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengingatkan kepada parpol yang menerima bantuan dana tersebut, dapat digunakan sebaik-baiknya dengan prinsip Kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya mengapresiasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Partai Politik tahun 2020 yang mendapat penilaian baik. Demikian pula untuk bantuan keuangan tahun 2021 ini saya juga berharap dapat penilaian baik dan tidak terdapat temuan dalam penggunaannya," ungkapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kapuas Hulu)