Dinilai Membantu Masyarakat, Edi Rusdi Kamtono Apresiasi Pemprov Kalbar Gelar Pangan Murah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerinta Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang menggelar program Gelar Pangan Murah dengan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat, di aula Kantor Camat Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Selasa 21 September 2021.

Gelar Pangan tersebut merupakan pagelaran dalam rangka memperingati hari Pangan Se-Dunia ke-41. Sebagaimana, pada pagelaran pangan murah ini menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, telur ayam serta daging beku dan daging ayam beku.

Kemudian untuk diketahui, pada gelar Pangan Murah ini untuk harga bahan pokok yang dijual relatif lebih murah. Dimana untuk, harga beras dipatok Rp44 ribu per kilogram, daging beku Rp80 ribu per kilogram, daging ayam beku Rp30 ribu per kilogram, gula pasir Rp11 ribu per kilogram dan minyak goreng Rp12.500 per liter.

Kemudian, telur ayam Rp24 ribu per kilogram, bawang putih Rp10 ribu per 500 gram dan bawang merah Rp11 ribu per 500 gram.

"Ini sangat membantu masyarakat yang memang sekarang ditengah pandemi daya belinya masih terbatas bahkan menurun," kata Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri pagelaran pangan Murah.

Karena dinilai, sangat membantu masyarakat Kota Pontianak. Maka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap agar kegiatan serupa bisa terus berlanjut pada momen-momen lain.

"Gelar Pangan Murah ini tidak hanya digelar di Kecamatan Pontianak Barat, tetapi juga akan berlanjut di kecamatan lainnya.Targetnya enam kecamatan, masing-masing kecamatan digelar sehari," pungkasnya. (*)

