AFF Suzuki Cup
JAM TAYANG Lengkap Live Hasil Drawing Piala AFF Suzuki Cup 2021 & Indonesia Vs Vietnam atau Thailand
Pengundian Piala AFF 2020 akan berlangsung pada Selasa, 21 September 2021, pukul 15.00 MYT atau 14.00 WIB.
Editor: Syahroni
PSSI
AFF Suzuki Cup - Link Live Streaming Drawing AFF Suzuki Cup Hari Ini Selasa 21 September 2021.
TRIBUNPNTIANAK.CO.ID - Drawing Piala AFF 2020 akan dilagsungkan hari Selasa 21 September 2021.
Pengundian grup ini akan menentukan Indonesia lawan siapa dan tergabung dalam grup A atau B.
Piala AFF aka diikuti 10 negara di ASEAN.
Dari 10 negara tersebut dibagi dalam 5 pot.
Indonesia sediri berada dalam pot 4 bersama Kamboja.
Indonesia akann satu grup dengan tim kuat Vietam atau Thailand.
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Sebab Thailand dan Vietnam sama-sama berada pada pot 1.
Pot 2: Filipina, Myanmar
Pot 3: Malaysia, Singapura
Sumber: BolaSport.com
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