Breaking News:

AFF Suzuki Cup

JAM TAYANG Lengkap Live Hasil Drawing Piala AFF Suzuki Cup 2021 & Indonesia Vs Vietnam atau Thailand

Pengundian Piala AFF 2020 akan berlangsung pada Selasa, 21 September 2021, pukul 15.00 MYT atau 14.00 WIB.

Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto JAM TAYANG Lengkap Live Hasil Drawing Piala AFF Suzuki Cup 2021 & Indonesia Vs Vietnam atau Thailand
PSSI
AFF Suzuki Cup - Link Live Streaming Drawing AFF Suzuki Cup Hari Ini Selasa 21 September 2021. 

TRIBUNPNTIANAK.CO.ID - Drawing Piala AFF 2020 akan dilagsungkan hari Selasa 21 September 2021.

Pengundian grup ini akan menentukan Indonesia lawan siapa dan tergabung dalam grup A atau B.

Piala AFF aka diikuti 10 negara di ASEAN.

Dari 10 negara tersebut dibagi dalam 5 pot.

Indonesia sediri berada dalam pot 4 bersama Kamboja.

Indonesia akann satu grup dengan tim kuat Vietam atau Thailand.

Link Live Streaming Salzburg vs Lille, Sang Juara Bertahan Liga Prancis Dalam Performa Kurang Baik!

Sebab Thailand dan Vietnam sama-sama berada pada pot 1.

Pot 1: Vietnam, Thailand

Pot 2: Filipina, Myanmar

Pot 3: Malaysia, Singapura

Halaman selanjutnya

Halaman
123
Tags
Piala AFF
AFF Suzuki Cup
Indonesia
Vietnam
Thailand
Malaysia
Sumber: BolaSport.com
Berita Populer
Ikuti kami di

tribun belanja

Produk Terbaru

CIP Kornet Daging Sapi / Corned Beef 325gr

CIP Kornet Daging Sapi / Corned Beef 325gr

Rp. 20.100
DUA BELIBIS Saus Cabe Botol 535ml

DUA BELIBIS Saus Cabe Botol 535ml

Rp. 40.200
YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

Rp. 3.000
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan