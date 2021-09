Dishub Singkawang Backup Pelaksanaan Ops Patuh Kapuas Polres

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINGKAWANG - Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Petrus Yudha Sasmita menerangkan, pihaknya turut serta membantu pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas Polres Singkawang.

Dalam operasi Patuh Kapuas tersebut, Yudha mengatakan, pihaknya melakukan kegiatan bersifat persuasif, edukatif, dan humanis.

Sehinggan pegelaran razia seperti over dimension and over load (ODOL) tidak dilaksanakan.

"Pada Operasi Patuh Kapuas ini, sesuai hasil koordinasi, lebih menekankan kegiatan bersifat persuasif, edukatif dan humanis, guna meningkatkan kesadaran masyarakat," kata Yudha, Senin 20 September 2021.

Kegiatan tersebut, Yudha katakan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mematuhi aturan dan tertib berlalulintas terutama di masa pandmi Covid-19.

"Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas," katanya. (*)

