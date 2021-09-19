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POLE POSITION Urutan Start Lengkap MotoGP San Marino Hari Ini Minggu 19 September Marquez Vs Bagnaia

Dari hasil kualifikasi MotoGP yang berlangsung Sabtu 18 September 2021 kemarin, Pecco Bagnaia kembali menunjukkan performa yang baik..

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto POLE POSITION Urutan Start Lengkap MotoGP San Marino Hari Ini Minggu 19 September Marquez Vs Bagnaia
ANDREAS SOLARO / AFP
MotoGP Pembalap Italia Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat saat sesi kualifikasi MotoGP Italia. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini akan berlangsung live streaming MotoGP San Marino yang dilangsungkan di Sirkuit Misano.

Live race MotoGP pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan melalui tayangan Trans 7 serta UseeTV Trans 7 ataupun Foxsports.

Jangan lewatkan pertandingan seru para rider untuk menjadi yang terbaik di sirkuit Misano hari ini Minggu 19 September 2021.

Dari hasil kualifikasi MotoGP yang berlangsung Sabtu 18 September 2021 kemarin, Pecco Bagnaia kembali menunjukkan performa yang baik.

Pecco berhasil menyabet waktu tercepat dan berhasil atas pole position balapan hari ini.

Jam Tayang MotoGP San Marino 2021 Live Trans7 Hari Ini Lengkap Posisi Start Pembalap

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2021:

1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)
2. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21)
3. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)

4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)
6. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)

7. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
8. Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP)
9. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)

10. Maverick Viñales SPA Aprilia Gresini (RS-GP)
11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
12. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)

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Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2021
HASIL.Kualifikasi MotoGp
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