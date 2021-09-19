MotoGP
POLE POSITION Urutan Start Lengkap MotoGP San Marino Hari Ini Minggu 19 September Marquez Vs Bagnaia
Dari hasil kualifikasi MotoGP yang berlangsung Sabtu 18 September 2021 kemarin, Pecco Bagnaia kembali menunjukkan performa yang baik..
Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini akan berlangsung live streaming MotoGP San Marino yang dilangsungkan di Sirkuit Misano.
Live race MotoGP pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan melalui tayangan Trans 7 serta UseeTV Trans 7 ataupun Foxsports.
Jangan lewatkan pertandingan seru para rider untuk menjadi yang terbaik di sirkuit Misano hari ini Minggu 19 September 2021.
Dari hasil kualifikasi MotoGP yang berlangsung Sabtu 18 September 2021 kemarin, Pecco Bagnaia kembali menunjukkan performa yang baik.
Pecco berhasil menyabet waktu tercepat dan berhasil atas pole position balapan hari ini.
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Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2021:
1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)
2. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21)
3. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)
6. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
7. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
8. Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP)
9. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
10. Maverick Viñales SPA Aprilia Gresini (RS-GP)
11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
12. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)
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Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2021
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