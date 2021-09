JADWAL Liga Italia di RCTI Minggu Ini, Live Streaming Juventus Vs AC Milan hingga Inter Vs Bologna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Italia Serie A Italia pekan ini memasuki putaran ke 4

Dalam jadwal Liga Italia minggu ini terbaru, laga Sassuolo vs Torino menjadi laga pertama yang memainkan pertandingan di pekan ke 4 dalam jadwal Liga Italia Seria A musim 2021/2022 tahun ini

Pertandingan yang dilangsungkan di Città del Tricolore - Reggio Emilia markas Sassuolo tersebut berkesudahan dengan skor akhir 0-1 untuk tim tamu, Torino

Gol semata wayang di laga ini dikemas oleh Marko Pjaca di menit ke 83

Setelah duel Sassuolo vs Torino yang jadi hasil Liga Italia tadi malam, akan ada sejumlah pertandingan seru yang menjadi lanjutan laga dalam jadwal Liga Italia minggu ini

Termasuk di antaranya big matc Juventus Vs AC Milan yang akan tersaji pada Minggu 19 September 2021 besok.

Adapun pada Sabtu 18 September 2021 malam ini, akan ada duel besar antara Inter Milan Vs Bologna

Dalam update jadwal Liga Italia minggu ini tersebut, pertandingan Inter Vs Bologna tersebut akan digelar Sabtu 18 September 2021 malam ini dan kick off mulai pukul 23.00 WIB

Sebelum laga Inter Vs Bologna tersebut digelar, ada duel ‘pendahuluan’ antara Genoa Vs Fiorentina yang mulai kick off pukul 20.00 WIB malam ini

Biar lebih jelasnya, cek jadwal Liga Italia minggu ini termasuk kemungkinan laga yang tayang dalam siaran jadwal Liga Italia di RCTI malam ini di pekan ke 4 Serie A 2021/2022 tersebut kami rangkum dari laman resminya: