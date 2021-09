Jadwal Liga 1 Indonesia 2021 Ada Bali United vs Persib Bandung dan Bhayangkara Solo vs Madura United

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga 1 Indonesia 2021 hari ini.

Ada 4 pertandingan yang akan berlaga hari ini, Sabtu, 18 September 2021.

Di antaranya Bhayangkara Solo vs Madura United dan PSIS Semarang vs Persiraja Aceh pada pukul 15.15 WIB.

PSM Makassar vs Persebaya pada pukul 18.15 WIB dan Bali United vs Persib Bandung pukul 20.30 WIB.

Tiga pertandingan akan tayang live di Indosiar di antaranya Bhayangkara Solo vs Madura United,

PSM Makassar vs Persebaya dan Bali United vs Persib Bandung.

Sementara PSIS Semarang vs Persiraja Aceh dapat disaksikan live di Vidio.

Jadwal BRI Liga 1 Indonesia 2021

Sabtu, 18 September 2021

1. Pukul 15.15 WIB: Bhayangkara Solo vs Madura United (Live Indosiar)

2. Pukul 15.15 WIB: PSIS Semarang vs Persiraja Aceh (Live Vidio)