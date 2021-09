Jadwal Bola Malam Ini Liga Inggris Lengkap Jam Tayang Live Liverpool Chelsea Man City dan Man United

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini Liga Inggris 2021.

Laga malam ini akan dimulai pukul 18.30 WIB antara Wolves vs Brentford.

Pertandingan selanjutnya pukul 21.00 WIB antara Burnley vs Arsenal, Liverpool vs Crystal P, Man City vs Southampton dan Norwich vs Watford.

Terakhir pertandingan yang ditayangkan SCTV mempertemukan Aston Villa vs Everton pada pukul 23.30 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Inggris dapat disaksikan live di Mola TV dan SCTV.

Jadwal Bola Malam Ini

Pekan 5 Liga Inggris 2021

Sabtu, 18 September 2021

1. Pukul 18.30: Wolves vs Brentford (Live Mola TV)

2. Pukul 21.00 WIB: Burnley vs Arsenal (Live Mola TV)