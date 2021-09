Yard Built Bali, Totalitas Terbaik Garapan Builder Ternama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program Yard Built Indonesia yang menggandeng para builder populer di Tanah Air untuk melakukan custom XSR 155 masih terus bergulir.

Setelah menampilkan karya-karya terbaik dari Jakarta dan Bandung, yang terkini sampai di Bali yang juga dikenal dengan kreativitas tinggi modifikatornya.

Empat builder di Bali telah menuntaskan modifikasi motor XSR 155 dengan mengusung beragam konsep bermakna kuat yang muncul dari inspirasi yang memberikan kesan mendalam.

Mereka adalah Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm”, Treasure Garage, Kedux Garage, AMS Motorcycle Garage.

Custom XSR 155 masih terus bergulir. (Tribunpontianak.co.id/Istimewa)

Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat untuk melahirkan hasil terbaik sesuai ciri khas masing-masing.

Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm” merancang custom XSR 155 yang kental memadukan konsep “Moto & Surf”.

Selain itu, XSR 155 modifikasinya diberi nama “Aka-Tombo (Red Dragonfly) sebagai tribute (penghormatan) kepada motor legenda Yamaha YA-1.

Motor itu dijuluki “Aka-Tombo” (Red Dragonfly), yang merupakan motor produksi pertama Yamaha Motor Company.

”Kami merancang “Moto & Surf” sebagai refleksi dari lifestyle di sini (Bali), dengan tampilan urban look yang punya kegunaan dalam berbagai aktivitas baik untuk kerja, ke pantai untuk surfing dan rekreasi camping misalnya. Memilih surfing karena merefleksikan apa yang kami lakukan," jelas Anthony Mclnerheney, concept designer dari Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm”.

Custom XSR 155 (Tribunpontianak.co.id/Istimewa)

Banyak orang tahu kami terkait sepeda motor, tapi kami juga membuat surf board (di Bali), jadi ini mencakup surfing dan motor.