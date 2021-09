Effendi Ahmad Sampaikan Sambutan Pada Rakor Penyaluran Bantuan Beras

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad menyampaikan sambutan dan koordinasi terkait penyaluran bantuan beras yang telah diterima oleh Pemda Kayong Utara.

Effendi mengatakan mekanisme penyaluran bantuan beras yang diterima oleh Pemkab Kayong Utara dari Presiden Republik Indonesia dan Pemprov Kalbar.

"Nah penyaluran beras bantuan sampai kepada tingkat Kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan penyaluran sampai kepada masyarakat penerima, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, tentu dalan hal ini adalah Dinas SP3APMD bidang sosial," terang Wabup Effendi, Jumat 17 September 2021.

Lebih lanjut, Digelarnya rapat koordinasi penyaluran beras ini sebagai bentuk tinjak lanjut dan persiapan penerima dan penyaluran kepada penetapan calon penerima.

"Oleh karena itu menindaklanjuti hal tersebut, maka diminta kepada Bupati untuk mempersiapkan penerimaan dan penyaluran lebih lanjut sampai kepada masyarakat penerima," tambahnya.

Untuk itu, koordinasi lebih lanjut dilakukan guna menetapkan calon penerima dimasing-masing Kabupaten dan juga pelaporan penerima bantuan beras ini.

"Koordinasi lebih lanjut, terutama terkait penetapan calon penerima dimasing-masing Kabupaten, waktu penyaluran dapat dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Penyaluran kepada masyarakat dapat dilaporkan kepada pak Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang dilengkapi daftar penerima beras yakni by name by address," tukasnya. (*)

