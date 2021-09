Videonya Viral❗ Detik-detik ABG di Cianjur Nekat Cegat Truk Tronton demi Konten, Ada yang Terlindas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rekaman video gerombolan anak baru gede (ABG) mengadang truk yang tengah melintas viral di media sosial.

Video itu dibagikan oleh akun Siswaji Priatmoko di grup Facebook Komunitas Dashcam Indonesia, Minggu 12 September 2021.

"Nilai SENDIRI.....DEMI KONTEN. JAGA ANGGOTA KELUARGA KITA TERUTAMA YG MSH PUNYA ANAK, SODARA usia ABG, BERILAH EDUKASI UNTUK "DONT TRY THIS AT ANY WHERE N ANY MOMENT. tkp. dpn bank BJB jl. Sukabumi-Cianjur jm 12 mlm," demikian keterangan yang tertulis pada unggahan.

Dalam video, terlihat segerombolan remaja tersebut awalnya berkumpul di pinggir jalan.

Namun, saat terlihat ada truk yang akan melintas, mereka nekat menyetop dan mengadang dengan berdiri di depan truk tersebut.

Nahas, truk yang diadang tak berhasil berhenti. Hingga Rabu 15 September 2021 siang ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 8.500 kali, dis

ukai 325 kali, dan dikomentari 152 kali oleh warganet.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, peristiwa itu terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Penjelasan polisi

Saat dikonfirmasi, Kasatlantas Polres Cianjur AKP Mangku Anom membenarkan adanya kejadian tersebut.