PROMO A&W Terbaru 17 - 19 September 2021, Nikmati Weekend Deals Golden Aroma dan Spicy Aroma Hemat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo terbaru dari gerai A&W di bulan September 2021 ini.

Diantaranya ada promo Weekend Deals yang berlaku mulai 17 - 19 September 2021.

Selain itu, ada beragam promo - promo seru lainnya yang bisa kamu nikmati bersama orang terdekat.

Ada juga promo Chicken Chunks, french or curly, super deals, hingga Japanese Curry.

Selain itu, banyak promo lainnya yang ditawarkan restoran waralaba asal Amerika Serikat ini yang sayang untuk kamu lewatkan.

Berikut adalah rangkuman beragam promo makanan dan minuman A&W dilansir dari instagram @awrestoranid:

(Update Informasi Promo Hari Ini)

Weekend Deals

Akhir pekan akan pernah terasa lebih lengkap kalo ditemani sama Promo Weeekend Deals kan!

⠀

Semua paket promo ini bisa kamu dapatkan melalui pemesan dine-in, Take Away, Delivery 14061, Drive Thru, GrabFood, GoFood dan ShopeeFood. Yuk! kasih tau kerabatmu juga dan jangan sampai ketinggalan ya.

⠀

*S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 17-19 September 2021.