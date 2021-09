Hasil Liga Eropa Malam Jumat! Lazio, Napoli, Leverkusen, Lyon, Olympiakos, Leicester City dan Celtic

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Matchday 1 fase grup UEFA Europa League 2021-2022 mulai berlangsung sejak, Rabu 15 September 2021 malam WIB.

Laga pembuka fase grup Liga Europa musim ini ditandai kemenangan tipis satu gol tanpa balas Legia Warszawa menghadapi tuan rumah Spartak Moskow.

Atas kemenangan ini Legia Warszawa memuncaki klasemen sementara Grup C yang dihuni Spartak Moskow, Leicester City dan Napoli.

Adapun laga Leicester City vs Napoli dihelat, Jumat 17 September 2021 dan disiarkan SCTV Sports serta live streaming Vidio.com mulai pukul 02.00 WIB.

Selain Leicester City vs Napoli, ada juga laga seru lainnya termasuk Galatasaray vs Lazio, PSV Eindhoven vs Real Sociedad, dan Rangers vs Lyon.

Semua pertandingan UEFA Europa League 2021-2022 dapat disaksikan live streaming Vidio.com dan sebagian di SCTV Sports UHF.

Bagi Anda yang memerlukan, silakan akses link live streaming, live score, hasil akhir, top skor dan update klasemen di bagian akhir artikel ini.

Preview Leicester City vs Napoli

Leicester City memulai petualangan mereka di Liga Europa 2021-2022 melawan Napoli.

Leicester dan Napoli baru pertama kali ini bertemu di panggung Eropa.