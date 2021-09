Kiamat Internet Akankah Terjadi ? Apa itu Kiamat Internet yang Disebut Peneliti ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktivitas masyarakat di era saat ini tidak terlepas dari internet.

Berbagai pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Tak hanya itu Internet sudah menjadi hiburan bagi manusia.

Jadi apa jadinya jika internet musnah dari kehidupan manusia ? seorang peneliti mengungkapkan kemungkinan terjadinya kiamat internet.

Para peneliti menyebutkan, jika badai Matahari ekstrem terjadi, maka dampaknya tidak hanya kiamat internet, tetapi banyak lagi yang lainnya.

Dampak kiamat internet akibat badai Matahari ekstrem ini sempat disinggung oleh Sanggetha Abdu Jyothi, asisten profesor di University of California, Irvine, dalam hasil penelitian yang bertajuk "Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse".

Efek kiamat internet yang dimaksudkan adalah, jaringan internet akan mati hingga berbulan-bulan lamanya di sejumlah negara di dunia.

Fenomena badai Matahari adalah lonjakan pelepasan energi Matahari melalui titik-titik tertentu akibat terjadinya gangguan magnetik seiring tidak seragamnya kecepatan rotasi bagian-bagian permukaan Matahari dan antara permukaan dengan interior Matahari.

Ketidakseragaman ini yang kemudian memicu badai Matahari, menyebabkan garis-garis gaya magnetik Matahari bisa saling berbelit, terpuntir dan membentuk busur yang menjulur keluar dari fotosfera.

Berikut beberapa dampak badai Matahari ekstrem terhadap kehidupan di Bumi.

1. Kiamat Internet