Jadwal Liga Champion Nanti Malam Lengkap Jam Tayang, Klasemen Sementara dan Link Live Score

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion nanti malam Selasa, 14 September 2021.

Pertandingan nanti malam merupakan pertandingan perdana babak penyisihan grup.

Ada 9 pertandingan dengan 18 klub yang akan berkompetisi merebutkan 3 poin pertama.

Laga perdana dibuka Young Boys vs Manchester United pukul 23.45 WIB.

Duel ini ditayangkan secara live di SCTV dan Vidio.

Laga lainnya pada jam tayang yang sama antara Sevilla vs RB Salzburg.

Pertandingan selanjutnya yang tak kalah seru mempertemukan Barcelona vs Bayern Munchen.

Laga ini tayang live di SCTV dan Vidio, Rabu, 15 September 2021, pukul 02.00 WIB, malam dini hari.

Pada jam tayang yang sama pertandingan lainnya Chelsea vs Zenit, Malmo vs Juventus, Dynamo Kyiv vs Benfica dan Lille vs Wolfsburg.

Malam harinya laga besiktas vs Dortmund pukul 23.45 WIB yang tayang di SCTV dan Vidio.