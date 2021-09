Urutan Hasil MotoGP Aragon 2021 Bagnaia Murid Rossi Melesat Patahkan Duel Sengit Marc Marquez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP seri 13 di Sirkuit Motorland Aragon Spanyol berjalan cukup sengit membuat decak kagum penonton atas aksi para pembalap.

Khususnya kepada peraih podium 1 dan 2 yakni Francesco Bagnaia (Ducati) dan Marc Marquez (Repsol Honda) yang berduel sengit sejak awal balapan dan puncaknya di lap 3 terakhir keduanya bergantian memimpin.

Namun pada akhirnya pembalap muda Ducati Francesco Bagnaia murid dari Valentino Rossi ini dapat memenangkan duel tersebut pada balapan motogp Aragon Minggu 12 September 2021.

Balapan akan kembali digelar di Sirkuit Misano, Italia Minggu 19 September 2021.

Pertarungan sengit tercipta saat The Baby Aline julukan Marc Marquez habis-habisan ingin mengambil alih posisi 1 dengan sedemikian rupa melalui over take yang rapi.

Tapi upaya itu sangat sulit meski Marquez berhasil mengambil posisi 1, Bagnaia segera mengambil alih.

Duel sengit keduanya menjadikan balapan di Aragon paling bergairah sepanjang motogp 2021.

Pebalap Ducati, Francesco Bagnaia, menjadi pemenang di seri ke-13 MotoGP 2021 berhasil mengumpulkan 20 poin dengan total 84 poin diperoleh di motogp 2021.

Nomor dua Marc Marquez, dibelakangnya Joan Mir, Aleix Espargaro dan Jack Miller.

Sementara untuk pemegang puncak klasemen motogp 2021 Fabio Quartararoharus puas menempati posisi kedelapan.