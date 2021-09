Paris Saint Germain Vs Club Brugge Jadwal Liga Champions & Daftar Susunan Pemain PSG Messi, Neymar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Paris Saint Germain akan menghadapi ujian dari klub Belgia dalam pertandingan perdana babak peyisihan grup Liga Champions 2021-2021.

PSG Vs Club Brugge akan memperebutkan 3 angka pertama pada babak penyisihan grup A.

Selain PSG dan Club Brugge, grup A juga dihuni Manchester City dan RB Leipzig.

Pada saat yang bersamaan MC juga bertempur melawa Leipzig.

Kick off PSG Vs Club Brugge, MC Vs Leipzig pukul 02.00 WIB Kamis 16 September 2021.

Diatas kertas tentunya PSG diuggulkan atas Club Brugge dari Belgia.

Secara PSG mempunyai materi pemain nomor wahid di dunia.

Ada Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Ramos, Di Maria, Hakimi dan lainnya.

PSG sudah pernah dua kali berjumpa Club Brugge.

Dari dua pertemuan yang tercatat, PSG berhasil membungkam Club Brugge.