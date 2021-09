Jadwal Bola Malam Ini Lengkap Jam Tayang Live Liga 1 Indonesia Liga Italia Liga Inggris Liga Spanyol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini lengkap, mulai dari Liga 1 Indonesia, Liga Italia Seri A, Liga Inggris, Bundesliga Jerman, Liga Prancis dan Liga Spanyol.

Pertandingan Liga 1 Indonesia dimulai pukul 15.15 WIB antara Madura United vs PSM Makassar.

Kemudian Arema FC vs Bhayangkara Solo pukul 18.15 WIB dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang pukul 20.30 WIB.

Dari Liga Italia Seri A antara Sampdoria vs Inter Milan pukul 17.30 WIB.

Kemudian pukul 20.00 WIB ada Cagliari vs Genoa, Torino vs Salernitana, dan Spezia vs Udinese.

Terakhir ada AC Milan vs Lazio pukul 23.00 WIB.

Dari Liga Inggris ada Leeds Utd vs Liverpool pukul 22.30 WIB.

Seluruh pertandingan bisa disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming di SCTV, RCTI Plus (gratis), Mola TV, Indosiar, beIN Sports, dan aplikasi Vidio.

Jadwal Bola Malam Ini

Pekan 2 BRI Liga 1 2021