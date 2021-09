Aplikasi Transfer Uang Gratis Bebas Kirim Uang Kemana Saja dan Bisa Dapat Hadiah Uang Tunai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aplikasi transfer uang gratis saat ini sudah hadir sangat membantu kamu untuk transfer beda bank tanpa biaya admin.

Setiap bank menerapkan biaya admin umumnya Rp 6.500 untuk tiap kali transfer beda bank baik melalui mesin ATM ataupun M-Banking.

Namun dengan menggunakan aplikasi Flip transfer bisa bebas biaya.

Aplikasi ini menggunakan sistem transfer dengan sesama bank gratis, FLIP hanya sebagai perantara transfer saja.

Pada dasarnya kita tetap transfer ke sesama bank ke rekening FLIP, selanjutnya Flip yang akan meneruskannya ke rekening tujuan kita yang beda bank.

Keuntungannya tentu saja dapat menghemat biaya admin dan bisa dapat hadiah dalam masa promo FLIP.

Cara Gunakan FLIP

- Download aplikasi flip di playstore atau ios https://flip.id/s/rrasa0320 atau klik di sini

- Login dengan daftar menggunakan nomor telpon dan masukkan email yang aktif.

- Lakukan verifikasi email.

- Lalu verfikasi identitas masukkan NIK KTP

- Foto KTP dan foto wajah.

- Setelah berhasil kamu masuk ke menu profil bagian pojok kiri atas.

- Klik ajak teman share ke media sosial

- Pastikan kamu klik gunakan masukkan kode referral RASA0320

Transfer Bebas Biaya

- Pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki, BCA, CIMB, Mandiri, BRI ataupun bank lainnya.

- Kemudian Flip akan meneruskan uang pengguna ke rekening tujuan menggunakan bank yang sama dengan rekening tujuan.

- Perlu diingat Flip tidak dapat melakukan debit otomatis dari rekening pengguna.

- Sehingga, pengguna tetap perlu transfer ke rekening Flip melalui via ATM/SMS Banking/Internet Banking/Mobile Banking dari bank yang sama dengan bank yang dimiliki.

- Selesai transfer klik konfirmasi di aplikasi FLIP sudah transfer.

- Flip telah menetapkan per hari limit nominal transfer gratis yang diberikan ke setiap pengguna sebesar Rp 5 juta per hari.

- Jika melebihi limit, pengguna bisa mentransfer dengan biaya Rp 2.500 per transaksi.