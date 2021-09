PROMO KFC Hanya Hari Ini Kamis 9 September 2021, Nikmati 10 Potong Ayam Goreng Seharga 90 Ribu Saja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali menawarkan promo The Best Thursday (TBT) yang hanya hadir hari ini Kamis 9 September 2021.

Nikmati 10 Potong Ayam goreng KFC hanya seharga 90 Ribu saja.

Selain itu, juga ada promo Kombo Duo yang bisa menjadi pilihan untuk makan berdua bersama orang kesayangan dengan banyak pilihannya mulai dari menu kombo ayam, winger, atau burger dengan harga hemat hanya Rp 50 Ribu

Ada juga promo Winger Bucket dengan harga mulai dari 80 ribuan, promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan, promo 30% OFF Whole Bucket KFC, dengan tunjukin kartu vaksin kalian pas lagi Drive-Thru atau Takeaway

Kemudian promo Combo Nescafe hingga Loaded Fries, Menu Smart Family Deal dapat 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan dengan harga mulai dari 107 ribuan saja dan masih banyak lagi promo lainnya.

Yuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Cek berikut ini beragam promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 9 September 2021 sebagai berikut:

(Update Informasi Promo KFC)

Promo TBT

Hari ini idola KFC Lovers ulang tahun nih! Selamat ulang tahun Colonel Sanders!⁠

⁠

Dalam rangka ulang tahun Colonel Sanders, janlup untuk absen buat beli menu promo #TheBestThursday ya!

⁠

Yang mau dapetin 10 Potong Ayam cuma seharga 90 RIBU aja, buruan deh order via Home Delivery, Drive-Thru atau Takeaway ke gerai KFC terdekat S.E.K.A.R.A.N.G! Iya, sekarang kata mimin! Leggoooo.

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA DI HARI KAMIS⁠

- Berlaku untuk Take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

