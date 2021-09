PROMO HokBen Super Sale 9.9, Serba 99 Ribu Promo Kulineran 9.9

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gebyar Promo Heboh nan Meriah di HokBen!!!

Super Sale 9.9, Serba 99 ribu saja.

Yuk cek promo-promonya ada di Gofood, Grabfood atau promo langsung di store (Dine In, Take Away & Drive Thru).

Buat kamu pengguna Gopay & Mandiri juga ada promo specialnya lho.

Hayooo pilih yang mana? Yang pasti gak akan nyesel deh, banyak jalan menuju Promo 9.9 di HokBen.

HokBen selalu berusaha memanjakan Anda dengan promo terbaru dan promo hematnya.

HokBen collabs dengan Digiresto dalam program Indonesia Pasti Bisa.

Program ini adalah aktivitas sosial buat mensupport kamu yang sedang WFH ataupun isoman.

Hanya dengan 10 ribu kamu bisa pre-order Menu HokBen Indonesia Pasti Bisa.

Asyik kan?