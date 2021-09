PROMO Burger King Hari Ini 9 September 2021, Ada Kemeriahan Promo 9.9 Ayo Serbuuuu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah pilihan yang tepat sih kalo kamu ke Burger King, karena ada Menu Bokek yang aman buat kantong

Kapan lagi mau makan besar, ada mau eskrim cone, ada mau jajan-jajan lucu, banyak!

Mana suaranyaa yang belum cobain KURO NINJA BURGER

Paduan saus Yuzu dan Black Cheese dari Jepang, dengan potongan keju Mozzarella gurih, dan flame-grilled daging sapi yang juicy banget, serta Daging Rasher super panjaaaang yang dibalut dengan Black Charcoal Bun super lembut, kebayang enaaaaknya gak seeh.



Dan kamu selalu punya your way way better cara menikmatinya!

Yuk cobain sekarang juga, mumpung lagi ada promo 2 FOR 65 nya gessss..sikattt!!

Pesan gratis ONGKIR di BK App klik link 9dhro.app.link/BKuroNinja.

Ada KEMERIAHAN 9.9 dari Burger King.

Serbuu 3 CHEESY BEEF BURGER dengan 100% real Australian flame-grilled beef patty + 3 CHEESY CHICKEN BURGER Fresh crunchy chicken fillet with NO MSG cuma 99 ribu.

Cuss ke outlet BK terdekat atau pesan dari BK App masih GRATIS ONGKIR download di https://9dhro.app.link/KLge4pYNghb

Promo berlaku sampai 30 September 2021.