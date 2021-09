Meluruskan Niat Ibadah, Sheila Marcia Hapus Tato di Tubuhnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kondisi fisik tubuh Sheila Marcia memang sudah banyak dipenuhi tato.

Saat ini, ia berencana untuk menghapus tato-tato tersebut dari tubuhnya.

Diketahui, Sheila Marcia menghapus tato yang ada di area wajah dan beberapa di tangannya.

Keinginan menghilangkan tato, diakui Sheila Marcia muncul dari keinginan hatinya sendiri

Hal ini diketahui dari unggahan Sheila di Instagram Story miliknya @itssheilamj, Rabu 8 September 2021.

"Untuk jelasnya, diriku sendiri juga nggak tahu kenapa pengin hapus tato."

"Tapi it is just there, di hati aku ada niatan untuk ngilangin seni rajah ini dari tubuhku."

"Kalaupun tidak mampu semuanya, yang pasti ada beberapa yang benar-benar ingin aku hapus dan tidak lagi terukir di tubuhku," tulis Sheila.

Ibu empat anak ini mengungkap alasannya ingin menghapus tato untuk Tuhan dan keluarganya.

Sheila Marcia menyebut keluarganya selalu mencintainya tanpa syarat.