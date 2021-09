Kronologi Lengkap Serangan WTC 11 September 2001 yang Tewaskan 3 Ribu Jiwa

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Sebuah bendera AS ditempatkan di dekat nama korban di Memorial 11 September di Ground Zero pada 31 Agustus 2021 di New York City. New York City dan sebagian besar negara sedang mempersiapkan peringatan 20 tahun serangan teroris di New York City dan Washington DC Kemarin Amerika Serikat secara resmi mengakhiri partisipasinya dalam perang di Afghanistan, konflik selama dua dekade yang dimulai segera. setelah serangan teroris 11 September 2001. Hampir 2.500 tentara AS tewas dalam konflik tersebut, dan ribuan tentara Afghanistan, personel polisi dan warga sipil juga tewas.