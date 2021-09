Hasil Bola Tadi Malam Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Penyerang Italia Giacomo Raspadori (kiri) bereaksi setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola kualifikasi Grup C Piala Dunia Qatar 2022 Grup C antara Italia dan Lithuania di Stadion Citta del Tricolore di Reggio Emilia pada 8 September 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil kualifikasi piala dunia 2022 zona Eropa tadi malam.

Laga kualifikasi piala dunia 2022 zona Eropa tadi malam berlangsung, Kamis, 9 September 2021, pukul 01.45 WIB.

Ada 11 laga dengan 22 negara yang bertanding malam dini hari.

Di antaranya Kosovo 0 vs 2 Spanyol, Italia 5 vs 0 Lithuania dan Polandia 1 vs 1 Inggris.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

1. Kosovo 0 vs 2 Spanyol

2. Yunani 2 vs 1 Swedia

3. Irlandia 0 vs 0 Swiss

4. Italia 5 vs 0 Lithuania

5. Belarus 0 vs 1 Belgia