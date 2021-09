Seorang Pelajar Ditemukan Tewas Tak Wajar di Belakang Rumah, Kapolsek Ambawang Beberkan Kronologinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA -Warga komplek Villa Mega Mas Desa Ampera Kecamatan Sungai Amabwang Kabupaten Kubu Raya dihebohkan dengan penemuan seorang pelajar meninggal tak wajar di belakang rumah, Selasa 7 September 2021.

Saat dikonfirmasi kapolsek Sungai Ambawang IPTU Teuku Rivanda membenarkan pihaknya menerima laporan adanya penemuan mayat gantung diri di Komplek Villa Mega Mas Desa Ampera kabupaten Kubu Raya, HO (40) ibu korban.

“Dari hasil keterangan ibu korban diketahui korban bernama OK (15)seorang pelajar. Pada hari Selasa 7 September 2021 seperti biasa pergi kesekolah dan pulang sekitar pukul 13.00 wib dan pada sekitar jam 14.30 wib ibu kandung OK pergi kebelakang rumah dan menemukan OK sudah dalam keadaan tergantung diteras belakang rumah dengan menggunakan tali nilon berwarna kuning," terang kapolsek.

Personel Polsek Ambawang evakuasi korban, Selasa 7 September 2021.

“Melihat korban sudah dalam keadaan tergantung, ibu Korban panik lalu berteriak dan meminta bantuan kepada warga sekitar dan mengangkat korban serta kemudian langsung membawa korban ke RS Yarsi. Setelah sampai di RS. Yarsi Pontianak Timur, korban memang sudah meninggal dunia” sambung Kapolsek.

”Kemudian langsung membawa korban di Yayasan/rumah duka yang beralamat di Jalan 28 Oktober Pontianak Utara. Bahwa korban saat ini sudah disemayamkan di Yayasan/Rumah Duka di Jalan 28 Oktober Pontianak Utara dan telah dilakukan olah TKP oleh personil Polsek Sungai Ambawang dibantu oleh Inafis Polres Kubu Raya dan keluarga korban juga sudah membuat pernyataan menolak untuk dilakukan Autopsi terhadap korban dan kami juga belum bisa memastikan penyebab korban melakukan gantung diri” tutup kapolsek