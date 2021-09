Bola Malam Ini Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Prancis vs Finlandia & Belanda vs Turki Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini kualifikasi piala dunia 2022 zona Eropa.

Pertandingan akan berlangsung Rabu, 8 September 2021, pukul 01.45 WIB.

Ada 12 pertandingan malam dini hari ini.

Di antaranya Irlandia vs Serbia. Bosnia vs Kazakhstan, Prancis vs Finlandia, Kep Faroe vs Moldova, Denmark vs Israel.

Austria vs Skotlandia, Montenegro vs Latvia, Norwegia vs Gibraltar, Belanda vs Turki, Russia vs Malta, Slovakia vs Cyprus, Kroasia vs Slovenia dan Luxembourg vs Qatar.

Kemudian Armenia vs Liechtenstein pada pukul 23.00 WIB.

Laga kualifikasi piala dunia 2022 zona Eropa dapat disaksikan live di Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia

01:45 Irlandia vs Serbia

01:45 Bosnia vs Kazakhstan