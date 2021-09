Jihane Almira Tak Terima Hinaan Direktur Miss Supranational, Siap Boikot untuk Bela Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Direktur Miss Supranational diketahui publik menghina Indonesia pada live Instagram yang dilakukan bersama Jihane Almira beberapa waktu ini.

Nama mereka pun kini menjadi sorotan warganet Indonesia karena hal tersebut.

Netijen Indonesia meminta klarifikasi dari pihak terkait untuk memulihkan nama Indonesia karena telah dihina.

Pasalnya, Andre Sleigh diduga telah menyinggung dan menghina nama Indonesia.

Awalnya, direktur dan kreatif Miss Supranational sempat menyebut nama Indonesia dengan nada kesal.

Kala itu, Anntonia Porsild sedang melakukan Instagram Live.

• SINETRON Ikatan Cinta Hari Ini di Streaming RCTI Tv Online Update, Reyna Anak Andin dalam Bahaya?

"Oh I'm so sick of this f***ing Indonesia," terdengar suara Andre dalam video live tersebut.

Mengetahui hal itu, Jihane Almira sebagai perwakilan dari Indonesia di ajang Miss Supranational tak terima.

Jihane menyatakan siap membela negara Indonesia.

Ia mengunggah foto bendera Indonesia merah putih dan menuliskan pesan menohok.