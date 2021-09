PROMO KFC Hari Ini 6 September 2021, Makan Hemat Berdua dengan KFC Kombo Duo Hanya Rp 50 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Segera nikmati beragam promo KFC untuk hari ini Senin 6 September 2021.

KFC saat ini memiliki Kombo Duo dengan 3 pilihan menu Kombo Duo dari paket winger, ayam, atau burger cuma 50 ribuan aja.

Selain itu ada juga promo Winger Bucket dengan harga mulai dari 80 ribuan, promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan, promo 30% OFF Whole Bucket KFC, dengan tunjukin kartu vaksin kalian pas lagi Drive-Thru atau Takeaway

Ada juga menu Combo Nescafe hingga Loaded Fries, Menu Smart Family Deal dapat 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan dengan harga mulai dari 107 ribuan saja dan masih banyak lagi promo lainnya.

Selalu untuk mematuhi protokol kesehatan.

Inilah rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 6 September 2021 sebagai berikut:

(Update Informasi Promo KFC)

Combo Duo C

Makan berdua, makin hemat dengan KFC KOMBO DUO!⁠

⁠

KFC Lovers! Kalo quality time sama orang tersayang versi kalian tuh ngapain aja sih? ⁠

⁠

Kalo mimin sih, sekedar dine-in di KFC bareng doi sambil makan Krunchy Burger, French Fries dan Coca-Cola dari KOMBO DUO C aja udah happy banget rasanya! Apalagi pas tau kalo harganya itu CUMA 50 RIBUUU!?.

⁠

Hehe yuk KFC Lovers yang mau quality time super hemat dan nikmat ala mimin, order aja menu KOMBO DUO C atau varian KOMBO DUO lainnya di gerai KFC terdekat! Jangan lupa prokesnya juga yaa~ Kalo perut kenyang sih, dijamin jadi happy! ⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku setiap hari mulai 27 Agustus 2021⁠ (always on)⁠

- Berlaku untuk Dine-in (khusus area outdoor dan store mall dengan kapasitas maksimal 50%), take away, Home Delivery, Drive-thru dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku untuk Ojek Online, aplikasi KFCKU, Store Bandara dan layanan KFC Catering⁠

- Harga mulai Rp 45.455 sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Kombo Duo B