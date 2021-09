Song Joong Ki Jadi Star Ambassador Produk Kecantikan Istri Caesar Hito, Felicya Angelista

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Momen Felicya Angelista Video Call bersama Song Joong Ki berhasil membuat netizen iri.

Pasalnya pesinetron tersebut telah membuat banyak kaum hawa iri karena melihat langsung momen tersebut yang dibagikan Felicya di YouTubenya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu istri Caesar Hito ini memamerkan momen saat video call bersama aktor Song Joong Ki.

Momen tersebut diunggah Felicya Angelista ke akun YouTube channel FELITOgether Official, Senin 30 Agustus 2021.

Dalam video tersebut, wanita yang akrab disapa Feli ini hanya beberapa detik berinteraksi dengan Song Joong Ki.

Bahkan video tersebut diunggah tanpa audio alias di-mute.

Rupanya, hal itu sengaja dilakukan lantaran Feli menggandeng Song Joong Ki untuk project terbarunya.

Dikutip Tribunnews dari unggahan akun Instagram pribadinya @felicyangelista_, Jumat 3 September 2021, Feli mengunggah cuplikan video iklan produk kecantikannya.

Dalam cuplikan tersebut, tampak Feli mengumumkan sosok pria yang bakal jadi brand ambassador produk pemutihnya.

"Get ready for our new star ambassador (bersiaplah untuk bintang ambasador terbaru kami)," tulis video tersebut.